Еще семь областей Украины остаются не готовыми к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что по состоянию на 28 мая 2020 года не соответствуют всем необходимым критериям для послабления карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность ослабления карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью коронавируса, низким охватом тестирования населения, а также большой загруженностью медицинских учреждений.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 ожидается менее, чем через месяц.