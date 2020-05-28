Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что по состоянию на 28 мая 2020 года не соответствуют всем необходимым критериям для послабления карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Невозможность ослабления карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью коронавируса, низким охватом тестирования населения, а также большой загруженностью медицинских учреждений.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 ожидается менее, чем через месяц.
- По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 477 случаев заболевания – за последние сутки.