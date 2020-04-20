Об этом на брифинге заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки проведено лишь 1988 исследований методом ПЦР.
“Такое низкое количество тестов объясняется тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с соответствующей симптоматикой, уменьшилось, во-вторых, за минувшие сутки семь областей не подали ни одной информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области”, – сказал он.
По словам Степанова, такие вещи не допустимы и в этой связи министр дал соответствующее поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко разобраться в причинах такой ситуации.
“После уже будем делать выводы”, – сказал Максим Степаанов.
- По состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.