Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.
Так, по данным МОЗ к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская, Черниговская области.
Данные по АР Крым и Севастополе отсутствуют.
Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (60,54%).
Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,19) и Черниговская (20,46) области.
Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,24%), Закарпатская (14,19%), Ровненская (11,43%) области.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (50,95%) и Одесская (10,21%) области.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.