По состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Так, по данным МОЗ к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская, Черниговская области.

Данные по АР Крым и Севастополе отсутствуют.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (60,54%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,19) и Черниговская (20,46) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,24%), Закарпатская (14,19%), Ровненская (11,43%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (50,95%) и Одесская (10,21%) области.