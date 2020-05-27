Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что к ослаблению карантина еще не готовы Волынская, Закарпатская, Донецкая, Львовская, Луганская, Черновицкая и Ровенская области.
При этом неготовность этих семи областей перейти на следующий этап смягчения карантина объясняется высокой инцидентностью подтвержденных случаев коронавируса, а также большой загруженностью больничных коек в медицинских учреждениях.
Помимо того, в данных семи областях также фиксируется низкий охват населения тестированием на коронавирус.
- По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано 21 тысяча 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 321 случай заболевания – за последние сутки.