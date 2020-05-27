Еще семь областей в Украине не соответствуют критериям, которые позволили бы смягчать карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что к ослаблению карантина еще не готовы Волынская, Закарпатская, Донецкая, Львовская, Луганская, Черновицкая и Ровенская области.

При этом неготовность этих семи областей перейти на следующий этап смягчения карантина объясняется высокой инцидентностью подтвержденных случаев коронавируса, а также большой загруженностью больничных коек в медицинских учреждениях.

Помимо того, в данных семи областях также фиксируется низкий охват населения тестированием на коронавирус.