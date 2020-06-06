Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога семерым участникам банды полицейских, которая действовала в Павлограде (Днепропетровская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В состав банды вошли начальник, заместитель начальника, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбыт наркотических средств, оружия и прочее), осуществляя в отношении них психологическое давление и насилие. Это делалось для “повышения показателей в работе полиции”.

За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

Полицейские подозреваются в совершении правонарушений по ряду статей: создание преступной организации, превышение служебных полномочий, совершение краж, незаконное обращение с оружием, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Как проинформировали в пресс-службе МВД Украины, после разоблачения банды Павлоградский отдел полиции и его четыре подразделения расформировали и назначили временное руководство. Всех сотрудников отдела вывели за штат.

Проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.