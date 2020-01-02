Соответствующее обращение обнародовала в Facebook адвокат потерпевших Евгения Закревская.

Его инициировали ОО “Семьи Героев Небесной Сотни” и ОО “Адвокатская совещательная группа”.

Обращение адресовано генеральному прокурору Руслану Рябошапке, его заместителям Виктору Трепаку, Виктору Чумаку и Гюндузу Мамедову, а также Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры.

“В дополнение к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинение. Прокуроров, которые должным образом представляли обвинение по делу все эти годы – Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и остальные группы, которые не ходили в суд, но также осуществляли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств и т.д., выбросили из дела и заменили марионеточными прокурорами”, – подчеркнула Закревская.

Она уточнила, что 2 января состоятся собеседования “на утверждение в админдолжностях “новых-старых” прокуроров”. В связи с этим и было инициировано обращение.

Стоит отметить, что Трепа является главой комиссии, которая будет утверждать прокуроров на должностях, а Чумак – ее секретарем.

“27-го и 28-го декабря произошло так называемое судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб обвиняемых в расстрелах наших родных на меру пресечения. А на самом деле спектакль, который имитировал судебный процесс по освобождению обвиняемых Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского для обмена… Очевидно, что для достижения цели – освобождения обвиняемых и уничтожения важнейшего уголовного дела в новейшей истории Украины, было необходимо заменить состав группы прокуроров, которые должным образом представляли государственное обвинение в этом уголовном производстве все пять лет и отказались выполнять незаконные указания генерального прокурора по изменению меры пресечения обвиняемым, в отношении которых достоверно установлены риски побега”, – подчеркивается в тексте обращения.

В нем также указывается, что решением главы ГПУ полный состав группы прокуроров был заменен на новый – Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина. Последние поддержали изменение меры пресечения пяти экс-“беркутовцам” с ареста на личное обязательство, что позволило включить их в процесс обмена удерживаемыми лицами.

“Согласно информации в СМИ, 2.01.2020 состоятся собеседования по утверждению на административные должности как прокуроров из прошлой группы прокуроров (которые исключены из дела), так и прокуроров новой группы прокуроров. Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства ГПУ, которое является одновременно и членами комиссии… Такой местью может быть – неутверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.”, – отмечают родственники Героев Небесной Сотни в своем обращении.

В связи с этим они требуют от комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры:

1) Утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова (исключенных ранее из процесса).

2) Не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах.

Также родственники погибших активистов Майдана требуют вернуть предыдущий состав прокуроров по делу о расстрелах и исключить из процесса новую группу прокуроров.