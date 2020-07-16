Управляющая компания одного из элитных ЖК в Киеве судится с новым главой Нацбанка Кириллом Шевченко и его супругой из-за долга в размере более 1,2 млн гривен.

Об этом сообщает издание The Page.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 июля, Верховная Рада назначила новым главой Национального банка Украины бывшего руководителя государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко.

Одновременно в реестре появилась декларация о доходах Кирилла Шевченко за 2019 год. В декларации указано, что Шевченко женат на Юлии Николаевной Шевченко.

Пара воспитывает дочь и владеет несколькими участками в Киевской области, Крыму и квартирой в Киеве, площадь которой — 304,6 кв.м., а стоимость — более 3,5 млн гривен.

Полные тезки Шевченко и его супруги значатся в документах, опубликованных на сайте управляющей компании ЖК “Фундуклеевский”. Это элитный новострой на ул. Богдана Хмельницкого, 58-А в центре столицы.

Их ФИО встречаются, в частности, в “Решении собрания представителей объединения” от 20 августа 2019 года, в списке владельцев квартиры, у которых имеется задолженность за тепло.

Также Кирилл и Юлия Шевченко являются ответчиками в судебных разбирательствах (дела №761/21913/18 и 761/39110/16-ц) истцом в которых выступает тот же ОСМД “Фундуклеевский”.

Согласно данным из Единого реестра судебных решений, эти судебные разбирательства касаются взыскания задолженности в размере более 1,235 млн гривен, которая образовалась в 2016 году, а также еще около 250 тысяч гривен пени.

Шевченковский суд обязал семью Шевченко оплатить долг, Киевский апелляционный отменил это решение. В настоящее время иск рассматривает Верховный суд.

Аналогичная сумма задолженности (более 1,5 млн гривен) указа и в отчете ОСМД “Фундуклеевский” за 2019 года. Площадь квартиры совпадает с указанной в декларации.