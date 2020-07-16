Об этом сообщает издание The Page.
Как сообщалось ранее, сегодня, 16 июля, Верховная Рада назначила новым главой Национального банка Украины бывшего руководителя государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко.
Одновременно в реестре появилась декларация о доходах Кирилла Шевченко за 2019 год. В декларации указано, что Шевченко женат на Юлии Николаевной Шевченко.
Пара воспитывает дочь и владеет несколькими участками в Киевской области, Крыму и квартирой в Киеве, площадь которой — 304,6 кв.м., а стоимость — более 3,5 млн гривен.
Полные тезки Шевченко и его супруги значатся в документах, опубликованных на сайте управляющей компании ЖК “Фундуклеевский”. Это элитный новострой на ул. Богдана Хмельницкого, 58-А в центре столицы.
Их ФИО встречаются, в частности, в “Решении собрания представителей объединения” от 20 августа 2019 года, в списке владельцев квартиры, у которых имеется задолженность за тепло.
Также Кирилл и Юлия Шевченко являются ответчиками в судебных разбирательствах (дела №761/21913/18 и 761/39110/16-ц) истцом в которых выступает тот же ОСМД “Фундуклеевский”.
Согласно данным из Единого реестра судебных решений, эти судебные разбирательства касаются взыскания задолженности в размере более 1,235 млн гривен, которая образовалась в 2016 году, а также еще около 250 тысяч гривен пени.
Шевченковский суд обязал семью Шевченко оплатить долг, Киевский апелляционный отменил это решение. В настоящее время иск рассматривает Верховный суд.
Аналогичная сумма задолженности (более 1,5 млн гривен) указа и в отчете ОСМД “Фундуклеевский” за 2019 года. Площадь квартиры совпадает с указанной в декларации.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о новом главе НБУ Кирилле Шевченко.
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