Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что его семья намерена продать часть своих автомобилей и отдать деньги на благотворительность.

Соответствующий пост Дубинский опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, перед Новым годом получил в подарок от своей матери сразу три автомобиля общей стоимостью на более 2,5 млн грн, а также приобрел еще один — Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.

После того, как информацию об этом подхватили средства массовой информации, нардеп Дубинский опубликовал гневный пост, в котором заявил, что пользовался подаренными мамой автомобилями и ранее, а теперь просто оформил их на себя.

“Подтверждаю для тупых и одиозных эту информацию: данные автомобили постоянно находятся в моем пользовании, и потому удобнее оформить их на себя для выполнения норм закона об обязательном декларировании”, — написал нардеп.

Также Дубинский, не упустив возможности оскорбить украинских журналистов, сообщил, что его семья намерена продать часть принадлежащих ей автомобилей, а часть вырученных средств отдать на благотворительность.

“При этом хочу выполнить и часть работы тупых и одиозных изданий, и сообщить о судьбе всех остальных автомобилей моей семьи, многие из которых имеют историческую ценность. Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом, ориентировочно, до конца февраля-марта 2020. 20% вырученной от продажи машин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность. Напомню, сейчас я в полном объёме перечисляю деньги от продажи 1 автомобиля (Subaru Impreza WRX STI) больным онкологией детям. Информация об этом также находится в моей декларации”, — подытожил Дубинский.