В среду 12 августа, Сенат Польши принял резолюцию по событиям в Беларуси. Польские политики призывают официальный Минск прекратить репрессии и начать диалог с гражданами.

Об этом сообщает “Радио Польша”.

Резолюцию единогласно поддержали все сенаторы.

Сенат призывает президента Александра Лукашенко и правительство Беларуси к “началу диалога с гражданами и уважения прав меньшинств, прекращения репрессий и немедленного освобождения всех задержанных в связи с новейшими избирательными акциями, уважения и выполнения рекомендаций, содержащихся в следующих резолюциях Европейского парламента и ОБСЕ, к уважению своих граждан и их стремлений и прав”.

Верхняя палата парламента просит президента и правительство Польши созвать Совет национальной безопасности для обсуждения событий в Беларуси и как это может повлиять на Польшу. Также парламентарии хотят разъяснений, готова ли Польша принять белорусов, которые могут искать убежища.

Сенат также просит поддержать стремление к независимости белорусского народа.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.

12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.