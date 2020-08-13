Об этом сообщает “Радио Польша”.
Резолюцию единогласно поддержали все сенаторы.
Сенат призывает президента Александра Лукашенко и правительство Беларуси к “началу диалога с гражданами и уважения прав меньшинств, прекращения репрессий и немедленного освобождения всех задержанных в связи с новейшими избирательными акциями, уважения и выполнения рекомендаций, содержащихся в следующих резолюциях Европейского парламента и ОБСЕ, к уважению своих граждан и их стремлений и прав”.
Верхняя палата парламента просит президента и правительство Польши созвать Совет национальной безопасности для обсуждения событий в Беларуси и как это может повлиять на Польшу. Также парламентарии хотят разъяснений, готова ли Польша принять белорусов, которые могут искать убежища.
Сенат также просит поддержать стремление к независимости белорусского народа.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне еще нет конкретного решения – какой будет реакция на нынешние события в Беларуси. Это могут быть санкции или “другие варианты”.