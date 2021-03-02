Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующее решение Сенат принял во вторник, 2 марта. Назначение поддержали 84 сенатора, против выступили 15.

Примечательно, что кандидатуру Раймондо не поддержали именно республиканцы. В частности, сенатор Тед Круз из Техаса, который возглавлял группу, протестовавшую против утверждения поражения Трампа на выборах. Он обвинил Раймондо в том, что ее позиция в отношении Китая якобы слишком мягкая. Сенатор Джош Хоули, также отстаивавший интересы Трампа после выборов, проголосовал против назначения Раймондо, продолжая серию голосований против любых назначений.

Что известно о Джине Раймондо?

49-летняя Джина Раймондо — политики, предприниматель, венчурный капиталист, членк Демократической партии. В 2015 году Раймондо стала 75-ым губернатором штата Род-Айленд и первой женщиной на этом посту. С 2011 по 2015 год занимала должность генерального казначея штата Род-Айленд и тоже была первой женщиной на этом посту. На ранних этапах президентской гонки ее называли кандидатом Байдена в вице-президенты.

У Раймондо степень бакалавра по экономике (Гарвардский университет) и доктора права (Йельский университет).

Профессиональную карьеру начала как помощница по персоналу в федеральном суде в Нью-Йорке. После этого она стала одним из основателей и вице-президентом венчурной компании со штаб-квартирой в Уильямстауне (Массачусетс).

Как министр Раймондо будет заниматься проблематикой рабочих мест и экономического роста по всей стране. Ожидается, что через нее Байден будет восстанавливать отношения Белого дома с бизнес-сообществом, которые ухудшились во времена 45-го президента Дональда Трампа.