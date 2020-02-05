Соответствующее решение сенаторы приняли во время финального заседания по делу об импичменте Трампа.

Сенаторам предлагалось ответить на вопрос “Виновен ли Трамп?”. “Не виновен” ответили 52 сенатора, “виновен” — 48. Для того, чтобы признать Трампа виновным было необходимо не менее 67 голосов.

Единственным республиканцем, проголосовавшим против Трампа, был сенатор Митт Ромни. Он — первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

Как известно, поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограмма разговора.

21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.