Это заседание — заключительное в деле об импичменте президента Дональда Трампа. То есть, сегодня сенаторы поставят точку в этом деле.

Для того, чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Как известно, у республиканцев 53 законодателя в Сенате, у демократов – 47 сенаторов. Еще 23 января 45 сенаторов, представляющих Республиканскую партию, сообщали, что готовы поддержать президента Дональда Трампа в процессе импичмента.

Как известно, поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.

21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.