Сенат США обнародовал текст доклада, подтверждающего, что президент Дональд Трамп и его помощники не вступали в сговор в рамках вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Associated Press.

В докладе сказано, что Россия поддерживала кандидатуру Дональда Трампа в ходе американских выборов в 2016 году, потому пыталась дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. При этом, президент РФ Владимир Путин “одобрял и руководил определенными аспектами” кампании влияния Кремля на выборы в США.

Доклад специальной комиссии Сената – часть расследования вмешательства России в выборы.

В марте прошлого года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом.

Расследование, продолжающееся три года, доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс.

Глава Комитета Сената по разведке Ричард Берр сказал, что возглавляемая им панель “не нашла никаких оснований оспаривать” выводы разведывательного сообщества.

“Эти выводы являются еще одним подтверждением того, что мы уже знали. Они не удивляют, но вызывают надежду, потому что остаются люди, которые до сих пор не понимают, что Кремль вмешался в выборы 2016 года”, – прокомментировал результаты доклада экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Согласно итогам расследования, президент США Дональд Трамп, как и кто-либо из его помощников, не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

В докладе сказано, что сотрудники разведки «последовательно» сообщали комитету, что на них не оказывали политического давления, чтобы сделать те или иные выводы.

Это четвертый из пяти докладов, которые комиссия Сената выпустила по этому вопросу. Предыдущие расследования рассматривали попытки России взломать государственные избирательные системы и манипулировать социальными сетями, а также давали рекомендации, чтобы предотвратить дальнейшее вмешательство в будущее. Другой исследовал ошибки администрации Обамы, когда вмешалась Россия.

В пятом и последнем отчете комитета будут рассмотрены результаты контрразведки, в том числе возможный сговор Трампа с Россией. Неясно, когда его опубликуют.