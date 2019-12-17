Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим количеством голосом поддержал одобрение оборонного бюджета. “За” проголосовали 61 сенатор, 6 выступили против.

Уточняется, что в общем на оборону в США планируют выделить сумму в 738 миллиардов долларов.

Проект предусматривает выделение для Украины 300 миллионов долларов, среди которых, в том числе и помощь на постройку береговых крылатых и противокорабельных ракет.

Также в проекте предусмотрено введение санкций против компаний, принимающих участие в российском энергетическом проекте “Северный поток – 2”.

После принятия Сенатом документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Отмечается, что Сенат США контролируется Республиканской партией. Ранее орган проголосовал за приостановку дебатов по поводу Закона о национальной обороне.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.