Об этом сообщает агентство Reuters.
Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим количеством голосом поддержал одобрение оборонного бюджета. “За” проголосовали 61 сенатор, 6 выступили против.
Уточняется, что в общем на оборону в США планируют выделить сумму в 738 миллиардов долларов.
Проект предусматривает выделение для Украины 300 миллионов долларов, среди которых, в том числе и помощь на постройку береговых крылатых и противокорабельных ракет.
Также в проекте предусмотрено введение санкций против компаний, принимающих участие в российском энергетическом проекте “Северный поток – 2”.
После принятия Сенатом документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
Отмечается, что Сенат США контролируется Республиканской партией. Ранее орган проголосовал за приостановку дебатов по поводу Закона о национальной обороне.
Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.
10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.
- На днях глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.