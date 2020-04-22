Об этом сообщает Reuters.
Этот пакет экономической помощи включает $321 миллиардов на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Еще $75 миллиардов будет выделено больницам.
На тестирование граждан выделят $25 миллиардов.
Теперь выделение финансовой помощи должна одобрить Палата представителей.
В целом, Конгресс уже выделил почти $3 триллиона для поддержки экономики.
- В Соединенных Штатах Америки от коронавируса COVID-19 умерли уже больше 39 тысяч человек.
- Вследствие закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса, в США уже 22 миллиона граждан обратились к властям с просьбой предоставить им пособие по безработице.