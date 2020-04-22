Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для поддержки экономики страны в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Деньги направят малому бизнесу и больницам.

Об этом сообщает Reuters.

Этот пакет экономической помощи включает $321 миллиардов на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Еще $75 миллиардов будет выделено больницам.

На тестирование граждан выделят $25 миллиардов.

Теперь выделение финансовой помощи должна одобрить Палата представителей.

В целом, Конгресс уже выделил почти $3 триллиона для поддержки экономики.