Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую выделение 10 миллионов долларов на проекты, направленные на ядерные испытания.

Об этом сообщает The Hill.

Поправку предложил сенатор от Республиканской партии Том Коттон. Полный текст проекта оборонного бюджета на следующий год должен быть опубликован в ближайшее время.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания “полным безрассудством”.

Он считает, что принятое решение может спровоцировать ядерные испытания со стороны других государств и вызвать новую гонку ядерных вооружений.

Предложенная поправка появилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа заявила о перспективе возобновления ядерных испытаний в качестве переговорной тактики в усилиях по обеспечению трехстороннего ядерного соглашения с Россией и Китаем.

США не проводили взрывных ядерных испытаний с 1992 года, проверяя эффективность и надежность своего оружия вместо этого с помощью докритических испытаний, которые не дают ядерного выхода, компьютерного моделирования и других научных методов.

Единственная страна, которая провела ядерные испытания в этом веке – Северная Корея.