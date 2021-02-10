В понедельник, 9 февраля, после 4 часов дебатов сенаторы провели голосование с целью подтверждения конституционности процедуры импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа. Для решения было необходимо простое большинство голосов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как известно, 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”.

25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат, и только теперь началось рассмотрение. В начале заседания был утвержден порядок проведения разбирательства.

В конце заседания состоялось голосование с целью подтверждение конституционности процесса. Его посчитали конституционным 56 сенаторов (50 демократов и 6 республиканцев: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасс, Пэт Туми).

Упомянутые республиканцы решили поддержать демократов вопреки призывам некоторых коллег прекратить разбирательство.

Что еще происходило на заседании?

Во время 4 часов дебатов сторона защиты Трампа и менеджеры по импичменту Палаты представителей имели возможность коротко изложить свои позиции.

Член палаты представителей Джейми Раскин из Мэриленда, главный менеджер по импичменту, начал свою презентацию видеороликом, показывающим кадры захвата полиции и грабежа в Капитолии. Видео было объединено с речью бывшего президента Трампа 6 января в преддверии беспорядков, а именно с фрагментами, где была видна реакция толпы на его призывы отправиться к Капитолию.

13-минутное видео завершилось удаленным постом Трампа в Twitter за 6 января, в котором говорилось, что “священная уверенная победа на выборах была бесцеремонно и злобно сорвана”.

“Если это не является преступлением, влекущим за собой импичмент, то такого и не существует”, — заявил Раскин.

В свою очередь команда адвокатов Трампа утверждала, что сам процесс импичмента неконституционен, и что их клиент не подстрекал мятежников, а его речь о выборах была защищена Первой поправкой к Конституции США.

Поверенный Трампа Брюс Кастор выразил опасения, что второй процесс по импичменту за 13 месяцев спровоцирует новые импичменты. В частности, он безосновательно предположил, что импичменту мог бы быть подвергнут бывший генеральный прокурор администрации Обамы Эрик Холдер.

После того как Кастор уступил место адвокату Трампа Дэвиду Шоену, тон команды защиты резко изменился. Адвокат заявил, что демократы используют импичмент, чтобы помешать Трампу снова баллотироваться на посты.

Что будет дальше?

В течение ближайших двух дней менеджерам по импичменту и адвокатам Трампа будет предоставлено до 16 часов на изложение аргументов. Первыми выступают менеджеры Палаты представителей.