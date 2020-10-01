Об этом сообщает Reuters.
За принятие временного бюджета проголосовали 84 сенатора, против – 10 (республиканцы).
Большинство голосов за временный бюджет отдали члены Республиканской партии, контролирующие Сенат. Таким образом, они показали и подтвердили свое намерение избежать “шатдауна”.
В США финансовый год заканчивается 30 сентября, а голосование состоялось 29 сентября.
Временный бюджет будет действовать в случае, когда в стране нет принятого основного, чтобы не произошла остановка работы правительства. Также, финансирование важно для непрерывной работы национальных парков, космических программ, безопасности аэропортов и границ, военных операций, системы здравоохранения.
Решение еще должен подписать президент США Дональд Трамп.
В последний раз это произошло в декабре 2018 года – тогда из-за “шатдауна” госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.
- 25 января Трамп согласился прекратить 35-дневный шатдаун, который оказался самым длительным в истории США, без получения $5,7 млрд, которые он потребовал от Конгресса за пограничную стену с Мексикой. Федеральные ведомства США временно возобновят свое функционирование – до 15 февраля.
- 29 января в Конгрессе США по бюджету (СВО) заявляли, что ущерб для экономики страны от частичной остановки работы федеральных учреждений (“шатдауна”) в декабре-январе составил около 11 млрд долларов.