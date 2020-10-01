В Сенате Конгресса США приняли решение о продлении финансирования правительства до 11 декабря, с целью предотвращения возможного «шатдауна» из-за президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

За принятие временного бюджета проголосовали 84 сенатора, против – 10 (республиканцы).

Большинство голосов за временный бюджет отдали члены Республиканской партии, контролирующие Сенат. Таким образом, они показали и подтвердили свое намерение избежать “шатдауна”.

В США финансовый год заканчивается 30 сентября, а голосование состоялось 29 сентября.

Временный бюджет будет действовать в случае, когда в стране нет принятого основного, чтобы не произошла остановка работы правительства. Также, финансирование важно для непрерывной работы национальных парков, космических программ, безопасности аэропортов и границ, военных операций, системы здравоохранения.

Решение еще должен подписать президент США Дональд Трамп.

В последний раз это произошло в декабре 2018 года – тогда из-за “шатдауна” госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.