Об этом сообщает Reuters.

За принятие временного бюджета проголосовали 84 сенатора, против – 10 (республиканцы).

Большинство голосов за временный бюджет отдали члены Республиканской партии, контролирующие Сенат. Таким образом, они показали и подтвердили свое намерение избежать “шатдауна”.

В США финансовый год заканчивается 30 сентября, а голосование состоялось 29 сентября.

Временный бюджет будет действовать в случае, когда в стране нет принятого основного, чтобы не произошла остановка работы правительства. Также, финансирование важно для непрерывной работы национальных парков, космических программ, безопасности аэропортов и границ, военных операций, системы здравоохранения.

Решение еще должен подписать президент США Дональд Трамп.

В последний раз это произошло в декабре 2018 года – тогда из-за “шатдауна” госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.

  • 25 января Трамп согласился прекратить 35-дневный шатдаун, который оказался самым длительным в истории США, без получения $5,7 млрд, которые он потребовал от Конгресса за пограничную стену с Мексикой. Федеральные ведомства США временно возобновят свое функционирование – до 15 февраля.
  • 29 января в Конгрессе США по бюджету (СВО) заявляли, что ущерб для экономики страны от частичной остановки работы федеральных учреждений (“шатдауна”) в декабре-январе составил около 11 млрд долларов.