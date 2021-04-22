Двопартійна більшість в Сенаті США проголосувала за законопроєкт, що засуджує дискримінацію стосовно азійців. Також він передбачає створення нової посади в Мін'юсті для прискорення розгляду потенційних злочинів на ґрунті расової ненависті, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Законопроєкт було прийнято з результатом 94 “за” та 1 “проти”. Негативно проголосував представник Республіканської партії від штату Міссурі Джош Хоулі.

Норма законопроєкту передбачає, що департаменти юстиції, охорони здоров’я та соціальних служб повинні випустити своєрідний посібник з обізнаності щодо злочинів на ґрунті ненависті під час пандемії коронавірусу. Аналогічні інформативні матеріали потрібно буде створювати та транслювати в онлайн-форматі.

Якщо законопроєкт підтримають в Палаті представників, то його передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.

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Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер сказав після голосування, що підтримка законопроєкту – свідчення того, що “Сенат може працювати разом над розв’язанням важливих питань”.

Законодавці, які запропонували проєкт голосування, продовжують тиснути на президента Байдена, аби він призначив більше громадян з азійським корінням на керівні посади в країні. Вже було два таких призначення.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.