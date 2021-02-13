Сенат США принял решение наградить Золотой медалью Конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время штурма сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Золотая медаль Конгресса является одной из самых высоких гражданских наград.

За решение присудить награду полицейскому сенаторы проголосовали в пятницу, 12 февраля, единогласно.

Гудман в одиночку противостоял толпе сторонников Трампа в здании Конгресса США во время событий 6 января.

Особой заслугой полицейского является то, что он сумел отвлечь агрессивно настроенных людей на себя и отвести подальше от входа в палату Сената, где в тот момент еще находились члены Конгресса.

Кроме того, Гудман успел вовремя завернуть назад сенатора Митта Ромни, который во время эвакуации ошибочно пошел по коридору навстречу сторонникам Трампа.

“Здесь, на этом судебном процессе (по импичменту Трампа, – ред.), мы увидели новое видео, мощное видео, демонстрирующее спокойствие в условиях давления, храбрость при исполнении обязанностей, предусмотрительность в условиях хаоса и готовность сделать себя целью разъяренной толпы, чтобы другие могли оказаться в безопасности”, – заявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер.

“Если бы не быстрая реакция и храбрость офицера Гудмана в частности, люди в этой палате возможно не вышли бы отсюда невредимыми”, – подчеркнул лидер сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл.

Стоит отметить, что видеоматериалы, которые подготовила команда импичмента от демократов, свидетельствуют, что в определенные моменты толпа была совсем рядом с членами Конгресса и вице-президентом США Майком Пенсом.

СПРАВКА. Золотая медаль Конгресса США — высшая гражданская награда, присуждаемая от имени Конгресса США. Основанием для награждения являются выдающиеся достижения, имеющие особое значение для истории и культуры Соединенных Штатов.

Медаль была учреждена в 1776 году. Первым награжденным Золотой медалью был Джордж Вашингтон.