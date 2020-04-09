Сенат США рекомендовал отказаться от использования Zoom

Cенат США велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сенаторов попросили найти альтернативную платформу для видеозвонков во время удаленной работы.

Однако, сенат не стал вводить официальный запрет на использование Zoom Video Communications Inc.

Напомним, использование приложения резко возросло после того, как во всем мире были введены карантинные меры и миллионы людей начали работать удаленно. Вместе с тем, приток пользователей вызвал обеспокоенность по поводу отсутствия сквозного шифрования.