Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2020 в 11:01

Всего:

1892(+224)

Болеют:

1790(+224)

Выздоровели:

45

Умерло:

57(+5)

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08 апреля

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Сенат США рекомендовал отказаться от использования Zoom

Cенат США велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.

Четверг, 9 апреля 2020, 12:24

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сенаторов попросили найти альтернативную платформу для видеозвонков во время удаленной работы.

Однако, сенат не стал вводить официальный запрет на использование Zoom Video Communications Inc.

Напомним, использование приложения резко возросло после того, как во всем мире были введены карантинные меры и миллионы людей начали работать удаленно. Вместе с тем, приток пользователей вызвал обеспокоенность по поводу отсутствия сквозного шифрования.

  • Ранее сообщалось, что Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил заявление о проведении судебного заседания онлайн с помощью платформы Zoom, без присутствия сторон.
  • Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.
  • Zoom заявляет, что поддерживает сквозное шифрование для своих сообщений. Однако новое исследование The Intercept показывает, что это не совсем так.
  • В иске против популярной онлайн платформы для видеозвонков Zoom Video Communications утверждается, что компания незаконно делится с Facebook персональными данными своих пользователей.
Теги: карантин

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