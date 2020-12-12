Сенат США (верхняя палата американского Конгресса) поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, предусматривающий помощь Украине в размере $250 млн.

Об этом сообщает агентство Reuters. Кроме того, об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Речь идет о законопроекте “О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году” (NDAA 2021).

Общий объем бюджета превышает 740 млрд долларов.

Документ предусматривает выделение Украине 250 млн долларов США военной помощи в 2021 году (по программе “Инициатива помощи Украине в сфере безопасности”. Из них 75 млн долларов планируется направить на приобретение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) летальных видов вооружения (что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году).

Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций против строительства российского газопровода “Северный поток-2” (в частности, расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США).

Стоит отметить, что Сенат США поддержал документ подавляющим большинством голосов (84 против 13). Ранее законопроект также приняла нижняя палата Конгресса (Палата представителей).

Для вступления в силу документ должен быть подписан действующим президентом США Дональдом Трампом.

В МИД Украины приветствовали решение Конгресса США по оборонному бюджету.

“Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии”, – подчеркнули в МИД.

Как отмечает Reuters, решение по оборонному бюджету в Сенате было принято более чем двумя третями голосов. Именно столько нужно для того, чтобы преодолеть возможное вето Дональда Трампа, который ранее угрожал заблокировать законопроект.

Американский лидер занял такую позицию, в частности, из-за того, что документ не предусматривает отмены раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям (таким как Google, Twitter и Facebook) от судебных исков за пользовательский контент, размещаемый на их платформах.