Сенат США принял пакет чрезвычайной помощи на сумму 2,2 трлн долларов из-за пандемии коронавируса, который опустошает экономику страны.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Пакет включает помощь в сумме $1200 для каждого взрослого американца и по $500 на несовершеннолетних.

Кроме того, в программе предусмотрено 500 миллиардов долларов для предприятий, штатов и городов. Для малых предприятий будет выделено 367 миллиардов. Больницы получат 130 миллиардов долларов и будет расширено страхование по безработице.

Данная мера поможет поддерживать экономику США три месяца.

За законопроект проголосавало 96 сенаторов, никто не был против.

Ожидается, что палата проголосует за законопроект в пятницу.