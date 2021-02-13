В субботу, 13 февраля, Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

За импичмент высказались 57 сенаторов, против – 43.

Для объявления импичмента обвинение должны были поддержать 67 членов Сената.

К сенаторам-демократам, поддержавшим импичмент (а это 50 человек) присоединились также 7 республиканцев.

Импичмент поддержали сенаторы-республиканцы: Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Митт Ромни, Бен Сасс и Пэт Туми.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосовал против объявления импичмента.

Стоит отметить, что Сенат США в субботу изначально проголосовал за вызов свидетелей по делу об импичменте. Это грозило существенно затянуть процесс.

В заседании объявили перерыв, и впоследствии сенаторы все же решили не вызывать свидетелей и перейти к заключительным аргументам сторон.

Процедура импичмента проходила в Сенате в виде судебного разбирательства. Для осуждения требовались голоса 2/3 присутствующих (то есть 67 сенаторов из 100). То есть нужны были голоса 17 республиканцев (в дополнение к 50 голосам, которые есть у демократов). Но за импичмент проголосовали только 7 республиканцев.

Стоит отметить, что 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции одна – “подстрекательство к восстанию”.

25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат, и в течение последней недели проходило рассмотрение.

Примечательно, что этот процесс по делу об импичменте – четвертый в истории США. Ранее импичмент объявляли Эндрю Джонсону (1868), Биллу Клинтону (1998) и Дональду Трампу (2020).

Таким образом, Трамп стал единственным американским президентом, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. К тому же это был первый в истории США процесс импичмента уже бывшего президента.