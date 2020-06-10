Сенат США впервые в истории утвердил главой штаба военно-воздушных сил афроамериканца. Им стал генерал Чарльз Браун.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Кандидатуру Брауна сенаторы поддержали единогласно (98 “за”), в присутствии вице-президента США Майкла Пенса.

Стоит отметить, что Браун стал не просто первым афроамериканцем, который возглавил род войск в вооруженных силах США, но также первым афроамериканцем-членом Объединенного комитета начальников штабов. Он является американским офицеров уже на протяжении 36 лет.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Брауна на должность. Он назвал генерала “патриотом и большим лидером”.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

Президент назначил Брауна на эту должность 2 марта, но подтверждение генерала было задержано, поскольку сенатор-республиканец Дэн Салливан из Аляски повременил со своим решением.

“ВВС США, Космические силы США и я лично поздравляем генерала Брауна и его жену Шарин с его утверждением на должность главы штаба ВВС. Непревзойденное лидерство, оперативный опыт и глобальное видение генерала Брауна иметь ключевое значение для модернизации американских военно-воздушных сил в соответствии с вызовами в области национальной безопасности завтрашнего дня”, – заявила министр ВВС США Барбара Барретт.

Важно отметить, что утверждение кандидатуры Брауна пришлось на время массовых протестов в США, вызванных гибелью Джорджа Флойда.

После смерти Флойда Браун открыто заявлял о том, что в США непросто быть чернокожим, даже в военно-воздушных силах.

Он утверждает, что еще со школьных лет чувствовал давление со стороны белых руководителей. Он отметил, что всегда старался делать работу вдвое лучше, так как руководители не ожидали от него хорошего результата, так как он афроамериканец.

“Я работал вдвое больше и вдвое лучше, чтобы они изменили мнение об афроамериканцах”, – сказал он.

Согласно данным Пентагона, среди военных США только 8,8% офицеров – темнокожие. 76,1% офицеров – белые.