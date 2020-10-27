Об этом сообщает The Washington Post.
Кандидатуру Барретт поддержали 52 сенатора-республиканца. Против – 48 сенаторов. Из числа республиканцев, против Барретт проголосовала представительница штата Мэн Сьюзен Коллинз.
Барретт уже принесла присягу в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа.
“Присяга, которую я торжественно приняла сегодня вечером, означает, что я буду выполнять свою работу без страха и привязанности к кому-то, независимо от собственных предпочтений”, – сказала Барретт.
Баррет получила место в Верховном суде после смерти демократки Рут Бейдер, которая умерла от рака в 87 лет.
Теперь Барретт пожизненно назначена на должность судьи Верховного суда, где сформировалась консервативное большинство – шесть консерваторов против трех либералов.
- Гинзбург умерла вечером 18 сентября в окружении своей семьи в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные метастатическим раком поджелудочной железы.