Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт, судья апелляционного суда седьмого округа, на должность член Верховного суда. Она уже принесла присягу.

Об этом сообщает The Washington Post.

Кандидатуру Барретт поддержали 52 сенатора-республиканца. Против – 48 сенаторов. Из числа республиканцев, против Барретт проголосовала представительница штата Мэн Сьюзен Коллинз.

Барретт уже принесла присягу в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа.

“Присяга, которую я торжественно приняла сегодня вечером, означает, что я буду выполнять свою работу без страха и привязанности к кому-то, независимо от собственных предпочтений”, – сказала Барретт.

Баррет получила место в Верховном суде после смерти демократки Рут Бейдер, которая умерла от рака в 87 лет.

Теперь Барретт пожизненно назначена на должность судьи Верховного суда, где сформировалась консервативное большинство – шесть консерваторов против трех либералов.