Об этом сообщает The Hill.
После критики со стороны демократов Макконнелл вынужден был внести некоторые правки, после чего резолюцию все же утвердили голосами большинства сенаторов.
Цель резолюции – дать сторонам, демократам и республиканцам, выразить свои вступительные аргументы. Каждому дается по три дня. При этом, общая продолжительность выступлений должна быть не более 24 часов (за три дня, – ред.).
До этого Макконнелл предлагал несколько иной порядок. Сторонам предоставлялось два дня на выступления по 12 часов (всего 24 часа).
Демократы, требуя изменений, говорили, что из-за такого графика представитель их политсилы, Адам Шифф, будет выступать поздно ночью, когда остальные сенаторы будут сонными и не будут обращать внимания на его аргументы.
Также резолюция дает право каждой стороне самостоятельно определить, сколько людей будут выступать перед сенаторами с аргументами.
Лидер республиканцев внес еще одну существенную поправку в свою резолюцию, позволив включить доказательства Палаты представителей в деле об импичменте в официальный протокол судебного разбирательства в Сенате – при условии наличия возражений на основании слухов.
Изначально в резолюции республиканца было указано, что доказательства, собранные Палатой представителей, формально не используются на слушаниях в Сенате.
Планируется, что голосование по поводу импичмента может состояться 4 февраля.
- О том, в чем обвиняется Трамп, как будет происходить процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте Трампа — читайте в материале.