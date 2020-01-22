Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл изменил резолюцию, определяющую порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате.

Об этом сообщает The Hill.

После критики со стороны демократов Макконнелл вынужден был внести некоторые правки, после чего резолюцию все же утвердили голосами большинства сенаторов.

Цель резолюции – дать сторонам, демократам и республиканцам, выразить свои вступительные аргументы. Каждому дается по три дня. При этом, общая продолжительность выступлений должна быть не более 24 часов (за три дня, – ред.).

До этого Макконнелл предлагал несколько иной порядок. Сторонам предоставлялось два дня на выступления по 12 часов (всего 24 часа).

Демократы, требуя изменений, говорили, что из-за такого графика представитель их политсилы, Адам Шифф, будет выступать поздно ночью, когда остальные сенаторы будут сонными и не будут обращать внимания на его аргументы.

Также резолюция дает право каждой стороне самостоятельно определить, сколько людей будут выступать перед сенаторами с аргументами.

Лидер республиканцев внес еще одну существенную поправку в свою резолюцию, позволив включить доказательства Палаты представителей в деле об импичменте в официальный протокол судебного разбирательства в Сенате – при условии наличия возражений на основании слухов.

Изначально в резолюции республиканца было указано, что доказательства, собранные Палатой представителей, формально не используются на слушаниях в Сенате.

Планируется, что голосование по поводу импичмента может состояться 4 февраля.