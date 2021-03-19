Сенат США единогласно утвердил Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления. Это состоялось после того, как назначение прекратил блокировать сенатор-республиканец Тед Круз.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщалось, 11 января 2021 года Джо Байден объявил, что планирует назначить Уильяма Бернса директором Центрального разведывательного управления, заявив, что он разделяет его убеждения, “что разведка должна быть аполитичной”. При президенте Джордже Буша Бернс был послом США в России. Кроме этого в разное время он был послом в Иордании, занимал различные должности в Госдепартаменте.

Его назначение было предварительно одобрено на слушаниях в Сенате 24 февраля. Однако в марте сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал голосования, требуя ввести санкции против строительства трубопровода “Северный поток – 2” в обмен на его голос.

18 марта Сенат единогласно поддержал назначение Бернса, завершив формирование команды Байдена по нацбезопасности. Таким образом Бернс стал первым главой ЦРУ, имеющий опыт работы в Госдепе.

Это стало возможным благодаря тому, что Круз отказался от блокирования. Сенатор пояснил, что был удовлетворен заявлением госсекретаря Энтони Блинкена, который “подтвердил международному сообществу, что в Соединенных Штатах существует двухпалатная, двухпартийная и всеправительственная приверженность к остановке трубопровода Путина “Северный поток-2”.