Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Как сообщалось, 11 января 2021 года Джо Байден объявил, что планирует назначить Уильяма Бернса директором Центрального разведывательного управления, заявив, что он разделяет его убеждения, “что разведка должна быть аполитичной”. При президенте Джордже Буша Бернс был послом США в России. Кроме этого в разное время он был послом в Иордании, занимал различные должности в Госдепартаменте.
Его назначение было предварительно одобрено на слушаниях в Сенате 24 февраля. Однако в марте сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал голосования, требуя ввести санкции против строительства трубопровода “Северный поток – 2” в обмен на его голос.
18 марта Сенат единогласно поддержал назначение Бернса, завершив формирование команды Байдена по нацбезопасности. Таким образом Бернс стал первым главой ЦРУ, имеющий опыт работы в Госдепе.
Это стало возможным благодаря тому, что Круз отказался от блокирования. Сенатор пояснил, что был удовлетворен заявлением госсекретаря Энтони Блинкена, который “подтвердил международному сообществу, что в Соединенных Штатах существует двухпалатная, двухпартийная и всеправительственная приверженность к остановке трубопровода Путина “Северный поток-2”.
- 5 марта группа из 40 американских сенаторов раскритиковала отказ администрации президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении строительства газопровода “Северный поток – 2”.
- Президент Байден пока что лишь назвал строительство упомянутого газопровода “плохой сделкой” для Европы, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новые санкции в этом кейсе могут ввести в мае. Также он отметил, что США “хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия”.
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена 19 февраля представит в Конгрессе доклад о расширении санкций против участников строительства российского газопровода “Северный поток-2”. Однако против немецких компаний ограничения вводить пока не планируют.