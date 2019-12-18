Текст письма Менендеса Помпео обнародован на сайте Сената США.

В своем письме сенатор Менендес отреагировал на появившиеся накануне сообщения о том, что к концу декабря-началу января Соединенные штаты намерены отозвать временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Он заявил, что обеспокоен таким решением и обвинил Помпео о том, что является подозрительным и может быть выгодно ему и президенту США Дональду Трампу.

“Я обеспокоен по поводу отсутствия среди руководства посольства посла Тейлора в то время, когда Украина продолжает сталкиваться с военной агрессией со стороны России и рассчитывает на Соединенные Штаты в продвижении своего демократического процесса реформ. Более того, я крайне обеспокоен тем, что это подозрительное решение способствует неприемлемой привязке президентом [Дональдом Трампом] политики США в Украине к его личной и политической выгоде, и, возможно, вашей собственной”, — заявил сенатор.

Также сенатор подчеркнул, что Тейлор является компетентным дипломатом, работа которого может хорошо сказаться на отношениях между государствами в будущем.

“Кроме того, Вы (Помпео — ред.) и американский народ извлекли бы пользу из его институциональных знаний и советов во время вашего ожидаемого взаимодействия с администрацией президента Зеленского. Ваши совместные выступления с послом в Киеве также послужат сильным сигналом солидарности с нашей профессиональной дипломатической службой в то время, когда моральный дух исторически низок”, — подчеркнул он.

Напомним, Тейлор является одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Выступая в Конгрессе Тейлор, в частности, заявлял, что американского лидера Дональда Трампа больше “заботит “дело Байдена”, чем Украина”. Также он подтверждал связь задержки военной помощи Украине со стороны американского лидера и политически мотивированных расследований, которых Трамп добивался.