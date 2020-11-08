Сенатор Камала Харрис не называла бывшего вице-президента Джо Байдена расистом или насильником. Скорее, она критически относилась к позиции Байдена по поводу использования автобусов для интеграции школ и его комментариев по поводу сегрегационных сенаторов, и она сказала, что верит женщинам, обвинявшим Байдена в том, что он заставлял их чувствовать себя некомфортно.

Об этом сообщается на портале factcheck.org.

Сенатор Камала Харрис критически относилась к бывшему вице-президенту Джо Байдену. Но, когда кандидат в президента выбрал ее на пост вице-президента, Харрис заявила, что ее заявления были искажены.

В одном меме, который тысячи раз публиковали в Facebook, Twitter и Instagram, используется фотография Харрис с подписью: “Я только что приняла предложение о работе от человека, которого ранее называла расистом и насильником”.

Стоит отметить, что Facebook обозначил фотографию как ложную.

То же сделал и Instagram.

Но Харрис никогда не использовала эти слова в адрес Байдена.

Фактически, в одном случае Харрис сказала Байдену: “Я не верю, что вы расист”. Это было во время дебатов 27 июня 2019 года, в ходе которых модераторы задавали вопрос о расовом неравенстве в полицейской деятельности. Вопрос перерос в более широкое обсуждение расы среди 10 кандидатов на сцене, и Харрис направила свое замечание Байдену, который в то время лидировал в опросах.

Интересно, что, несмотря на предисловие Харриса к ее комментариям, последовавший за этим обмен мнениями является основным доказательством, используемым теми, кто продвигает утверждение о том, что Харрис назвал Байдена “расистом”.

11 августа, в день, когда Байден объявил, что Харрис присоединится к его команде, члены кампании Трампа опубликовали заявление, в котором говорилось: “Не так давно Камала Харрис назвала Джо Байдена расистом”. В тот же день консервативное новостное издание Daily Caller опубликовало в отрывок из дискуссии с таким текстом: “Как мило с его (Байдена) стороны выбрать ее после того, как она назвала его мерзким расистом на стадии дебатов чуть больше года назад”.

Представитель предвыборной кампании Трампа сообщил FactCheck.org, что их заявление было основано на комментариях Харрис во время дебатов и аналогичных комментариях, которые она сделала на канале CBS “Лицом к нации” и в прессе в начале этого месяца.

В июне 2019 года появилась новость о словах Байдена на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. Именно об этом говорила Харрис во время дебатов.

Байден сослался на двух сенаторов-сегрегационистов, с которыми он работал. Байден рассказал, что один из сенаторов назвал его “сыном”, а не “мальчиком”, явно имея в виду расистское выражение, когда черных мужчин называют “мальчиками”.

Что касается утверждения о том, что Харрис назвала Байдена “насильником”, это тоже неверно.

Некоторые консервативные СМИ либо прямо заявили об этом, либо сделали это утверждение более убедительным, как в случае с веб-сайтом The Post Millennial.

В любом случае все ведет к одной и той же статье из The Hill, опубликованной в начале апреля 2019 года. Статья была написана, когда несколько женщин выступили с публичным обвинением Байдена в том, что он заставляет их чувствовать себя некомфортно из-за нежелательного физического контакта.

Но ни в одном из обвинений на тот момент не говорилось об изнасиловании.

В марте 2020 года одна из женщин “расширила” свои первоначальные обвинения и обвинила Байдена в том, что он в 1993 году, прижав ее к стене, своими пальцами проник в нее и поцеловал. Байден отверг эти обвинения.

“Мы не смогли найти комментариев от Харрис в котором не было обвинений в изнасиловании. Так что утверждение, что она назвала Байдена насильником, ложно”, – заявили в factcheck.org.