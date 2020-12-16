Об этом сообщает издание The Washington Post.

Так, республиканец заявил, что Трамп должен объявить чрезвычайную ситуацию на национальном уровне, приостановить гражданские права и оставаться у власти на основании необоснованных заявлений о фальсификации выборов.

На вопрос местной телевизионной станции, поддерживает ли он эти настроения, Стейнбург настоял на том, что нечистые силы помогли избранному президенту Джо Байдену выиграть.

“Здесь происходит нечто большее, чем то, во что кто-либо готов поговорить. Я вообще не люблю теории заговора. Но здесь происходит что-то, во что не под силу поверить глазам”, – сказал Стейнбург во вторник вечером.

Не только Стейнбург среди законодателей Республиканской партии предлагал Трампу прекратить гражданские свободы, даже после того, как коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена в понедельник, а лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл публично признал победу демократа. Сенатор штата Вирджиния Аманда Чейз во вторник также призвала к военному положению, повторяя предложение Майкла Флина, бывшего советника по вопросам национальной безопасности, помилованного президентом в прошлом месяце.

Иски кампании Трампа о фальсификации выборов неоднократно опровергались в суде. Однако Трамп продолжает распространять безосновательные слухи в Twitter и ложно настаивает на том, что он выиграл выборы.

Стейнбург во вторник написал эмоциональный пост в Facebook.

“Президент Трамп должен объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Трамп также должен ссылаться на Закон о восстании”, – написал 72-летний сенатор.

Кстати, закон о восстании, который был подписан президентом Томасом Джефферсоном в 1807 году, позволил бы президенту разместить военные силы на территории США.

Также республиканец заявил, что Трамп должен бороться за власть, ссылаясь на теории заговора.

Сенатор штата заявил, что судьи Верховного суда на прошлой неделе отказались рассматривать иск кампании Трампа, поскольку “кто-то нажал” на высших судебных служащих страны. Он заявил, что ему об этом рассказали агенты ФБР и ЦРУ, проживающие в его районе. Он также утверждал, что федеральные правоохранители отказались вмешиваться в “государственный переворот”.

Он также добавил, что может пройти обследование у психиатра.

“Я не сумасшедший. Я не человек с теории заговора”, – сказал он.

Сенатора штата поддержала коллега из Вирджинии Аманда Чейз.

“Американский народ не дурак. Мы знаем, что вы обманули, чтобы победить, и мы никогда не примем эти результаты”, – написала она во вторник в Facebook.

В начале месяца она заявляла, что президент должен “приостановить действие Конституции” и “поручить военным осуществить национальное голосование, отражающее истинную волю народа”.

Лишь 37 из 249 республиканцев в Конгрессе публично признали, что Байден победил.

Во вторник Стейнбург заявил, что поддержит Трампа, если он прекратит защиту гражданских прав, чтобы задержать своих политических врагов и изменить результат выборов.