Об этом сообщает Вloomberg.

Кандидатуру Бернса единогласно поддержали на заседании Комитета по разведке. Ранее Бернс был послом США в России. По прогнозам, в Сенате кандидатуру поддержат единогласно.

Но сенатор Круз заблокировал назначение Бернса с целью оказать давление на администрацию Байдена, чтобы было принято решение о введении новых санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода “Северный поток – 2”. Трубопровод будет доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

“Я перестану блокировать кандидатуру Бернса, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства по выявлению и санкционированию судов и компаний, помогающих Путину в строительстве трубопровода”, – написал Круз.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.

Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk

— Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021