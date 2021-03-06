Представитель руководства Республиканской партии в Сенате США Тед Круз (штат Техас) блокирует голосование за назначение руководителем ФБР Уильяма Бернса, креатуру президента Джо Байдена. Политик требует ввести санкции против строительства трубопровода "Северный поток - 2" в обмен на его голос.

Об этом сообщает Вloomberg.

Кандидатуру Бернса единогласно поддержали на заседании Комитета по разведке. Ранее Бернс был послом США в России. По прогнозам, в Сенате кандидатуру поддержат единогласно.

Но сенатор Круз заблокировал назначение Бернса с целью оказать давление на администрацию Байдена, чтобы было принято решение о введении новых санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода “Северный поток – 2”. Трубопровод будет доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

“Я перестану блокировать кандидатуру Бернса, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства по выявлению и санкционированию судов и компаний, помогающих Путину в строительстве трубопровода”, – написал Круз.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline. Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

На сегодня известно, что судно “Академик Черский” приступило к строительству трубопровода у берегов Дании. Предварительно, “Северный поток – 2” может быть готов к сентябрю.

5 марта группа из 40 американских сенаторов раскритиковала отказ администрации президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении строительства газопровода “Северный поток – 2”.

Президент Байден пока что лишь назвал строительство упомянутого газопровода “плохой сделкой” для Европы, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новые санкции в этом кейсе могут ввести в мае. Также он отметил, что США “хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия”.