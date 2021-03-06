Об этом сообщает Вloomberg.

Кандидатуру Бернса единогласно поддержали на заседании Комитета по разведке. Ранее Бернс был послом США в России. По прогнозам, в Сенате кандидатуру поддержат единогласно.

Но сенатор Круз заблокировал назначение Бернса с целью оказать давление на администрацию Байдена, чтобы было принято решение о введении новых санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода “Северный поток – 2”. Трубопровод будет доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

“Я перестану блокировать кандидатуру Бернса, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства по выявлению и санкционированию судов и компаний, помогающих Путину в строительстве трубопровода”, – написал Круз.

На сегодня  известно, что судно “Академик Черский” приступило к строительству трубопровода у берегов Дании. Предварительно, “Северный поток – 2” может быть готов к сентябрю.

5 марта группа из 40 американских сенаторов раскритиковала отказ администрации президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении строительства газопровода “Северный поток – 2”.

Президент Байден пока что лишь назвал строительство упомянутого газопровода “плохой сделкой” для Европы, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новые санкции в этом кейсе могут ввести в мае. Также он отметил, что США “хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия”.

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена 19 февраля представит в Конгрессе доклад о расширении санкций против участников строительства российского газопровода “Северный поток-2”. Однако против немецких компаний ограничения вводить пока не планируют.