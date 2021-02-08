Сенатор-республиканец, 42 года работавший в Конгрессе, решил больше не баллотироваться на переизбрание

Ричард Шелби, сенатор из Алабамы, объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2022 году. Он проработал в Конгрессе 42 года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Сегодня я объявляю, что не буду баллотироваться на седьмой срок в Сенате США в 2022 году. Все имеет свое время”, — говорится в заявлении 86-летнего республиканца, который возглавлял в Сенате комитеты ассигнований, правил и управления, банковского дела и разведки.

Шелби отметил, что гордится своей работой, сфокусированной на экономике, образовании, освоении космоса.

Решение Шелби предвещает ожесточенную борьбу среди республиканцев в Алабаме, отмечает телеканал. Его преемником могут стать Кэти Бойд Бритт (президент и главный исполнительный директор Делового совета Алабамы), Джон Меррилл (госсекретарь штата Алабама), Мо Брукс (член Палаты представителей из Алабамы).

Последний ранее отмечал, что будет претендовать или на переизбрание в Палату представителей, или же на место в Сенате.

Кроме Шелби о намерении не баллотироваться снова объявили также сенаторы-республиканцы Пэт Туми из Пенсильвании и Роб Портман из Огайо. Сейчас силы в Сенате распределены поровну: 50 демократов и 50 республиканцев. Демократы надеются, что после отставки Портмана и Туми смогут получить контроль над Сенатом.