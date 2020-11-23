Об этом сообщает издание The Hill.

Кроме того, Мурковски заявила о давлении со стороны союзников президента на законодателей штата с целью помешать утверждению результатов.

“Кампания давления на законодателей штата с целью повлиять на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом”, – написала Мурковски в Twitter.

“Пора начать полный и формальный переходный процесс”, – сказала сенатор от Аляски.

Мурковски является одной из немногих представителей Республиканской партии, которые признали победу Байдена на выборах 2020 года. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев и членов Конгресса либо избегают высказываний относительно результатов выборов, либо встали на сторону президента, либо предположили, что итог выборов все еще находится под вопросом.

Как известно, Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно утверждает о якобы фальсификациях и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.