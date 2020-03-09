Американский сенатор Тед Круз поместил себя на самокарантин из-за взаимодействия с человеком, у которого позднее обнаружили китайский коронавирус.

Об этом сообщается в материале издание Vice.

Уточняется, что помимо сенатора Теда Круза подверг себя самокарантину также член палаты представителей Пол Госар.

Политики пожимали руку на конференции консервативных политических движений человеку, который позднее был госпитализирован с китайским атипичным коронавирусом.

При этом Госар и Круз являются первыми членами Конгресса США, которые столкнулись с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп также выступал на конференции и обменялся рукопожатием с человеком, который в свою очередь заявил, что был в прямом контакте с зараженным коронавирусом. Однако Трамп заявил, что его не беспокоит вероятность заражения.

Сенатор Тед Круз рассказал, что на данный момент чувствует себя здоровым.

“Медики сообщили мне, что вероятность передачи от другого человека мне была чрезвычайно мала. Но чтобы успокоить всех, я решил остаться у себя дома в Техасе на этой неделе, пока не пройдет полных 14 дней с момента взаимодействия”, – написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь Госар также заявил, что не замечает у себя симптомов, но тем не менее останется у себя дома на самокарантине на 14 дней.