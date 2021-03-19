Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Речь идет об усилении помощи Украине на период 2022-2026 годов.
“Двухпартийной группой сенаторов в Сенате США был представлен законопроект “О партнерстве с Украиной в сфере безопасности” (Ukraine Security Partnership Act) о предоставлении помощи в сфере безопасности и стратегической поддержке Украины. Законопроект носит комплексный и всеобъемлющий характер, аргументирует и определяет шаги США по усилению и систематизации политической, дипломатической помощи Украине и помощи в сфере безопасности на период 2022-2026 годов”, – отметили в посольстве.
Документ инициировали: сенаторы-демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Джинн Шехин и республиканцы – Джим Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.
Законопроект содержит следующие ключевые положения:
• Требует от государственного секретаря США доклад о дипломатической поддержке Украине в течение следующих 5 лет.
• Призывает Государственный департамент США создать рабочую группу с европейскими союзниками по Украине.
• Требует от администрации США назначить специального посланника по вопросам Украины, который будет выполнять функции связи США в переговорах “нормандского формата” и способствовать диалогу между странами Черноморского региона.
• Предусматривает предоставление Украине до 300 млн долларов в год по программе иностранного военного финансирования, включая поставки летальных видов вооружения.
• Предоставляет 4 млн долларов в год для подготовки украинских офицеров через программу международного военного образования и обучения.
• Требует от Министерства обороны и Государственного департамента США доклад о возможностях Вооруженных Сил Украины, план предоставления Украине помощи в сфере безопасности и другие рекомендации.
• Ускоряет передачу Украине избытка оборонных товаров и призывает к стратегии, которая поощряет страны-партнеры делать то же.
“Закон помогает нам восстановить наше партнерство, путем авторизации многолетней помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от агрессии России, поощряя при этом прогресс относительно реформ. Это законодательство помогает укрепить наше стратегическое партнерство и продвигает национальные интересы США в сфере безопасности”, – отметил по поводу законопроекта сенатор Мерфи.
- В начале марта департамент обороны Соединенных Штатов Америки анонсировал новую программу помощи Украине в сфере безопасности в размере 125 млн долларов.
- В январе Сенат присоединился к Палате представителей США в голосовании за отмену вето на закон об оборонном бюджете. Документ предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока-2” и выделение помощи Украине. Документ предусматривает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи в 2021 году. Из них 75 млн долларов планируется направить на приобретение для Вооруженных сил Украины летальных видов вооружения (что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году).