Группа сенаторов США от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности. Документ предусматривает выделение военной помощи нашей стране.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Речь идет об усилении помощи Украине на период 2022-2026 годов.

“Двухпартийной группой сенаторов в Сенате США был представлен законопроект “О партнерстве с Украиной в сфере безопасности” (Ukraine Security Partnership Act) о предоставлении помощи в сфере безопасности и стратегической поддержке Украины. Законопроект носит комплексный и всеобъемлющий характер, аргументирует и определяет шаги США по усилению и систематизации политической, дипломатической помощи Украине и помощи в сфере безопасности на период 2022-2026 годов”, – отметили в посольстве.

Документ инициировали: сенаторы-демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Джинн Шехин и республиканцы – Джим Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

Законопроект содержит следующие ключевые положения:

• Требует от государственного секретаря США доклад о дипломатической поддержке Украине в течение следующих 5 лет.

• Призывает Государственный департамент США создать рабочую группу с европейскими союзниками по Украине.

• Требует от администрации США назначить специального посланника по вопросам Украины, который будет выполнять функции связи США в переговорах “нормандского формата” и способствовать диалогу между странами Черноморского региона.

• Предусматривает предоставление Украине до 300 млн долларов в год по программе иностранного военного финансирования, включая поставки летальных видов вооружения.

• Предоставляет 4 млн долларов в год для подготовки украинских офицеров через программу международного военного образования и обучения.

• Требует от Министерства обороны и Государственного департамента США доклад о возможностях Вооруженных Сил Украины, план предоставления Украине помощи в сфере безопасности и другие рекомендации.

• Ускоряет передачу Украине избытка оборонных товаров и призывает к стратегии, которая поощряет страны-партнеры делать то же.

“Закон помогает нам восстановить наше партнерство, путем авторизации многолетней помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от агрессии России, поощряя при этом прогресс относительно реформ. Это законодательство помогает укрепить наше стратегическое партнерство и продвигает национальные интересы США в сфере безопасности”, – отметил по поводу законопроекта сенатор Мерфи.