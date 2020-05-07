Несколько сенаторов США призвали главу Amazon Джеффа Безоса предоставить объяснения по поводу увольнения сотрудников, которые требовали усилить защиту от COVID-19.

Текст обращения сенаторов опубликован на сайте сенатора Элизабет Уоррен.

Как сообщалось ранее, в конце марта около 200 тысяч работников американской компании по доставке Instacart, а также рабочие склада Amazon.com Inc в Стейтен-Айленде устроили забастовку, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и зарплаты людей, работающих в условиях пандемии коронавируса.

Несколько работников Amazon обратились к сенаторам в связи с тем, что они принимали участие в забастовке и вследствие были уволены.

В Amazon отрицают, что увольнение было связано с забастовками. Компания заявляет, что указанные сотрудники были уволены за другие нарушения “внутренней политики”.

Ряд сенаторов обратились к Amazon с требованием предоставить подробную информацию о том, что произошло.

“Учитывая ясную публичную историю защиты этими четырех работниками условий охраны здоровья и безопасности для сотрудников складов Amazon, которая предшествовала их увольнениям, и расплывчатые публичные заявлений Amazon относительно нарушений ими “внутренней политики”, мы хотим получить дополнительную информацию, чтобы точно понять, что такое эта “внутренняя политика”, — написали сенаторы.

Заявление подписали сенаторы Массачусетса Элизабет Уоррен и Эд Марки, сенатор Вермонта Берни Сандерс, сенатор Нью-Джерси Кори Букер, сенатор Огайо Шеррод Браун, сенатор Калифорнии Камала Харрис, сенатор Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд, сенатор Коннектикута Ричард Блюменталь, и сенатор Висконсина Тэмми Болдуин.