Соответствующее решение сенаторы приняли во время финального заседания по делу об импичменте Трампа.
Как известно, Трампа обвиняли в том злоупотреблении властью, которое заключалось в том, что он обратился к правительству Украины за помощью в том, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине, потому что хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании против его конкурента — демократа Джо Байдена.
Сенаторам предлагалось ответить на вопрос “Виновен ли Трамп?”. “Не виновен” ответили 52 сенатора, “виновен” — 48. Для того, чтобы признать Трампа виновным было необходимо не менее 67 голосов.
Помимо этого, Трампа обвиняли в препятствовании работе Конгресса (той части правительства США, которая пишет и вводит законы, и которая расследует импичмент), поскольку Белый дом отказался разрешить сотрудникам давать показания на первых слушаниях по импичменту в прошлом году.
Голоса сенаторов распределились следующим образом: 53 сенатора признали президента невиновным, 47 — виновным.
Стоит отметить, что единственным республиканцем, проголосовавшим против Трампа, был сенатор Митт Ромни. Он — первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.
- Как известно, поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа
- Накануне заседания в Сенате рейтинг президента США Дональда Трампа был самым высоким с момента его вступление в должность и составил 49 %.