Соответствующее решение сенаторы приняли во время финального заседания по делу об импичменте Трампа.

Как известно, Трампа обвиняли в том злоупотреблении властью, которое заключалось в том, что он обратился к правительству Украины за помощью в том, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине, потому что хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании против его конкурента — демократа Джо Байдена.

Сенаторам предлагалось ответить на вопрос “Виновен ли Трамп?”. “Не виновен” ответили 52 сенатора, “виновен” — 48. Для того, чтобы признать Трампа виновным было необходимо не менее 67 голосов.

Помимо этого, Трампа обвиняли в препятствовании работе Конгресса (той части правительства США, которая пишет и вводит законы, и которая расследует импичмент), поскольку Белый дом отказался разрешить сотрудникам давать показания на первых слушаниях по импичменту в прошлом году.

Голоса сенаторов распределились следующим образом: 53 сенатора признали президента невиновным, 47 — виновным.

Стоит отметить, что единственным республиканцем, проголосовавшим против Трампа, был сенатор Митт Ромни. Он — первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.