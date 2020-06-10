Соответствующее письмо Сенцов обнародовал на своей странице в Facebook.

“Седьмой год в Украине война, украинцы платят страшную цену за свою независимость. В 2014 году мы, граждане Украины – волонтеры, добровольцы, не жалея сил, помогали украинской власти противостоять российской агрессии, украинским военным сдержать агрессора на фронте. И мы смогли. В 2014 году волонтеры и добровольцы стали особенно ценными мишенями для агрессора, нас начали преследовать”, – говорится в письме.

Сенцов напомнил, что в 2019 году общество избрало Президентом Украины Зеленского, однако преследования волонтеров и добровольцев и дальше продолжаются.

В качестве примера он привел подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – музыканта Андрея Антоненко, медика Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь.

“6 месяцев прошло с тех пор как 12 декабря 2019 на брифинге, проведенном МВД с Вашим участием, этих людей объявили “убийцами” и полиция озвучила свою версию событий. 6 месяцев общество наблюдает за этим делом. 6 месяцев Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под арестом”, – написал режиссер.

Он отметил, что все судебные заседания открыты для прессы и общественности, транслируются в сети интернет. И общество наблюдает, как суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, несмотря на то, что адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, опровергающие обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей.

“Суды не могут быть объективными и независимыми, поскольку еще 12 декабря 2019, этих людей назначили “убийцами”, транслируя на всю страну брифинг МВД. В средствах массовой информации должностными лицами государственных органов сделано немало заявлений о причастности этих лиц к убийству П. Шеремета. Именно это каждый раз предопределяет результаты судебных решений. Это вопиющие нарушения прав человека, о чем свидетельствует практика Европейского суда. Объективным в данном случае является общество, которое видит многочисленные независимые журналистские расследования, которые опровергают версию следствия, аргументы и доказательства, предоставленные сторонами в процессе. Общество понимает, что доказательств причастности этих лиц к преступлению нет. То, что подается следствием в качестве доказательств является крайне неубедительным, иногда противоречит само себе и не соответствует элементарным правилам логики. Следствие завершено. Общественное мнение на этот момент четко сформировано”, – отметил Сенцов.

По его мнению, содержание этих людей под стражей – делает общественно-опасной атмосферу в стране.

“Если украинская судебная система будет не способна дать надлежащую оценку таким “доказательствам” следствия и продолжать держать за решеткой невиновных людей, то Европейский суд по правам человека однозначно примет во внимание все аргументы и примет решение с точки зрения объективного наблюдателя и ответчиком в таком случае будет государство Украина”, – указал Сенцов.

В письме он также отметил, что обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

“Требуем от Вас, как Президента Украины, гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдения конституционных прав и свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом с тем, чтобы не продолжалось безосновательное содержание за решеткой невиновных людей и украинское общество не утратило веру в справедливость и правосудие в Украине”, – говорится в открытом письме.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.