Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что его семья переехала в Киев из аннексированного Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын”, – написал Сенцов.

Организовать переезд сына оказалось труднее, потому что его не хотела отпускать бывшая жена режиссера.

“Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала”, – отметил режиссер.

Сенцов добавил, что “несмотря на свою болячку” его сын хорошо все понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение.