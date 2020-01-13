Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын”, – написал Сенцов.
Организовать переезд сына оказалось труднее, потому что его не хотела отпускать бывшая жена режиссера.
“Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала”, – отметил режиссер.
Сенцов добавил, что “несмотря на свою болячку” его сын хорошо все понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение.
- Олег Сенцов был освобожден из российской колонии и вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между нашей страной и РФ.