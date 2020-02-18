Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

“Во второй половине дня “Беркут” набросился на нас на Институтской и погнал к Майдану. Милиция захватила все баррикады и вечером начала прижимать нас к сцене. Оборона проходила по линии Дома профсоюзов и памятника основателям Киева. После полуночи они заняли стеллу, и мы были вынуждены поджигать палатки и строить огненную ограду”, – написал режиссер.

По мнению Сенцова, ночь с 18-го на 19-ое февраля 2014 года была самой важной ночью в его жизни.

“Я думал, что мы не доживем до рассвета. Нас было там так мало, а наша революция тогда держалась на тонкой нитке. Всю ночь мы ждали подкрепления со Львова, которое ехало на своих автобусах и прибыло утром. Ни одного транспорта я не ждал так долго и сильно, как этого”, – пишет он.

При этом бывший узник Кремля поблагодарил всех, кто был рядом в тяжелые времена Майдана.