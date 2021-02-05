Об этом режиссер объявил на своей странице в Facebook.

Сенцов опубликовал трогательное фото с новорожденной дочкой на руках. Фотографию он подписал лаконично: “Дочь Эмма”.

Никаких других подробностей режиссер не предоставил.

Стоит отметить, что это уже третий ребенок Сенцова.

У 44-летнего режиссера есть двое детей от первого брака: дочь Алина (2002) и сын Владислав (2004), у которого диагностирован аутизм.

В январе прошлого года Сенцов сообщал, что в Киев переехали его мать и сын (дочь режиссера на тот момент уже находилась вместе с отцом).

С женой Аллой режиссер развелся. Сенцов отмечал, что она – “этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма”.

СПРАВКА. Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист, политический узник Кремля. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

10 мая 2014 года сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали Олега Сенцова в Симферополе. 25 августа 2015 года российский суд незаконно приговорил режиссера к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В российской колонии Сенцов объявлял длительную голодовку.

Олег Сенцов был освобожден из российской колонии и вернулся в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между нашей страной и РФ.