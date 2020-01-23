Выступление состоялось на “Украинском завтраке”, организованном Фондом Пинчука.

Начиная выступление, Сенцов заявил, что будет говорить на украинском языке, хоть он “пока несовершенен”.

После этого он выразил уверенность, что Украина уже не свернет с евроинтеграционного пути.

“Наша страна — Украина — сейчас тоже несовершенна. Мы имеем большие проблемы постсоветского государства. Об этом говорил господин премьер (Алексей Гончарук, – ред.). Это коррупция на всех уровнях, это старое госуправление, это бедный народ. Но наш выбор: наше стремление вступить в Евросоюз, жить по европейским принципам и на европейском уровне — уже сделан. Сделан шесть лет тому назад, и с этого пути мы уже никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены”, – заявил режиссер.

Сенцов также отметил, что в Украине – “независимые демократические выборы”, в чем весь мир мог убедиться во время последней смены власти.

Кроме того, режиссер коснулся темы российской агрессии, подчеркнув, что глава РФ Владимир Путин никогда не сможет победить Украину.

“Шесть лет мы боремся с нашим врагом Путиным, с российской агрессией. Это всем известно. Но за шесть лет мы не сдались, он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, мы сделаем и другое: мы сделаем наши реформы, мы станем той страной, которой хотим быть. Слава Украине!” – подытожил Сенцов.

(На видео – с 28:40)