В связи с пандемией коронавируса, следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая запланирована на 22 – 29 сентября, могут провести в онлайн-режиме.

Такое предложение высказал глава Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Он высказала свое предложение странам-участницам Генассамблеи ООН, но окончательное решение пока не принято.

Согласно его предложению, во время сессии в зале будут транслировать заранее записанные выступления представителей конкретных стран.

“Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года”, – заявил Мухаммад-Банде.

Чтобы такой формат можно было реализовать, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

При этом в сессионном зале будут присутствовать по 1 – 2 дипломата от каждой из делегаций.

Стоит отметить, что во время каждой сессии Генассамблеи ООН проводятся сотни встреч и мероприятий, направленных на развитие международных отношений.

За время существования ООН сессии ни разу не отменяли с 1945 года, но переносили в 2001 году по причине теракта 11 сентября в США. Еще один перенос сессии, в 1964 году, был вызван финансовым кризисом.