Такое предложение высказал глава Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
Он высказала свое предложение странам-участницам Генассамблеи ООН, но окончательное решение пока не принято.
Согласно его предложению, во время сессии в зале будут транслировать заранее записанные выступления представителей конкретных стран.
“Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года”, – заявил Мухаммад-Банде.
Чтобы такой формат можно было реализовать, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.
При этом в сессионном зале будут присутствовать по 1 – 2 дипломата от каждой из делегаций.
Стоит отметить, что во время каждой сессии Генассамблеи ООН проводятся сотни встреч и мероприятий, направленных на развитие международных отношений.
За время существования ООН сессии ни разу не отменяли с 1945 года, но переносили в 2001 году по причине теракта 11 сентября в США. Еще один перенос сессии, в 1964 году, был вызван финансовым кризисом.
- Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.