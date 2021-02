Об этом сообщается на сайте турнира.

Теннисисты провели на корте почти 2 часа. Джокович в финале победил Медведева со счетом 7: 5, 6: 2, 6: 2.

Таким образом, серб стал девятикратным победителем турнира Большого шлема в Мельбурне.

Catch @DjokerNole‘s #AusOpen-winning racquet? 🙌

There’s only one thing left to do ✍️#AO2021 pic.twitter.com/gz4sdJw3Rs

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021