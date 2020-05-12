Правительство Сербии приняло решение открыть границы с четырьмя соседними странами — Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией с 1 июня.

Об этом сообщает сербское издание РТС.

Отмечается, что подобное решение было принято властями страны в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в этих балканских государствах. Несмотря на это, все пересекающие границу будут обязаны пройти быстрый тест на коронавирус либо отбыть двухнедельную домашнюю изоляцию.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за COVID-19 в стране было введено чрезвычайное положение.

В настоящее время режим ЧП отменен. В то же время перчатки и маски являются обязательными в общественном транспорте, но также в ресторанах и кафе, физическая дистанция остается в силе. Сохраняется запрет на публичные собрания, занятия в школах, закрыты кинотеатры и театры.

18 мая ожидается возобновление авиасообщения.