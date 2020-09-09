Об этом сообщили в Министерстве обороны Сербии.
На сайте министерства пишут, что Сербия является военно-нейтральной страной и поэтому правительство приняло решение приостановить все военные учения и любые военные действия со всеми партнерами в течение следующих шести месяцев.
Министр обороны Сербии Александр Вулин также заявил, что республика находится под “ужасным и незаслуженным давлением” со стороны Европейского Союза.
Он считает, что отмена совместных учений затронет абсолютно всех внешнеполитических партнеров Сербии.
- Ранее стало известно, что в Беларуси пройдут “антитеррористические учения” “Славянское братство – 2020” при участии России и Сербии.