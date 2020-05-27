Об этом идет речь в материале американского издания Today online.
Дирекция гражданской авиации Сербии заявила, что решение было принято, как ответ на действия Черногории по запрету въезда для граждан Сербии из-за то, что в стране сохраняется эпидемия коронавируса.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович в понедельник объявил, что коронавирус в стране побороли.
Маркович также сказал, что Черногория откроет границы для путешественников из стран, в которых динамика заражения коронавирусом не превышает 25 случаев заражения на 100 тысяч человек.
На сегодняшний день в Сербии с населением 7,2 миллиона человек зарегистрировано 11 227 случаев коронавирусной инфекции и 239 случаев смерти. В Черногории зарегистрировано 324 случая и девять случаев смерти.
- Правительство Сербии приняло решение открыть границы с четырьмя соседними странами — Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией с 1 июня.