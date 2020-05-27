В Сербии запретили входящие рейсы черногорской авиакомпании Montenegro Airlines после того, как Подгорица отказалась открывать границы для граждан Сербии.

Об этом идет речь в материале американского издания Today online.

Дирекция гражданской авиации Сербии заявила, что решение было принято, как ответ на действия Черногории по запрету въезда для граждан Сербии из-за то, что в стране сохраняется эпидемия коронавируса.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович в понедельник объявил, что коронавирус в стране побороли.

Маркович также сказал, что Черногория откроет границы для путешественников из стран, в которых динамика заражения коронавирусом не превышает 25 случаев заражения на 100 тысяч человек.

На сегодняшний день в Сербии с населением 7,2 миллиона человек зарегистрировано 11 227 случаев коронавирусной инфекции и 239 случаев смерти. В Черногории зарегистрировано 324 случая и девять случаев смерти.