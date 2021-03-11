Об этом пишет Euractiv.
Авиакомпания заявила, что Сербия станет одним из первых немногих европейских государств, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.
Первый этап тестирования приложения будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.
Приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.
IATA Travel Pass также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах, связанных с COVID-19, и туристы смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным страной назначения.
- Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза пришли к согласию в отношении необходимости введения цифровых паспортов вакцинации.