Об этом сообщают исследователи Bellingcat.

Так, движение Павле Бихали “Левиафан” (Levijatan) примет участие в парламентских выборах, которые состоятся 21 июня.

Движение “Левиафана” помимо борьбы за права животных, также выступает за сильную национальную политику. Павле Бихали отмечает, что его политическая программа направлена на ужесточение законов о насильниках, педофилах и живодеров.

“Наша программа здоровая, сербская, правильная и патриотичная”, – отмечает Бихали.

Группу “Левиафан” некоторые СМИ называют экстремистской.

“Речь идет о двух или трех СМИ, которые обвиняют нас без оснований. Это политические атаки. Когда говорят, что мы крайне правые, тогда людям кажется, что мы совершаем нападения, но мы этого не делаем”, – заявил Бихали в интервью изданию “Политика”.

На вопрос, какие ключевые ключевые моменты в предвыборной программе, лидер организации ответил следующее: “Косово и Метохия – это Сербия, и по этому вопросу нет демаркации, согласия или компромисса. У нас также есть сильная антииммигрантская политика. В нашем списке большое количество врачей и юристов… Мы выступаем за свободу выбора, чтобы родитель имел право решать, делать или не делать прививки своему ребенку”.

“Левиафан” имеет угрожающий лозунг – “Не трогай животных, мы найдем тебя”.

Они называют себя одной из ведущих организаций в Европе, которая занимается “защитой и предотвращением жестокого обращения с уличными собаками и кошками”.